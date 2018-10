Die Bullshit-Kanzlerin: Weitgehendes Versagen bei der Steuerung der Energiewende

Suche

Werbung

Spenden Wer mein Blog unterstützen möchte, kann spenden:

Per Überweisung:

Hadmut Danisch

Berliner Bank

Konto 305193500

BLZ 10070848

IBAN DE45 1007 0848 0305 1935 00

BIC/SWIFT DEUTDEDB110



Per Paypal:





(Paypal zieht Provision ab)

(Paypal zieht Provision ab)

Werbung

Kategorien Kategorien Select Category Adele+Fledermaus Allgemeines Bayern + München Broken by Design Buchkritiken Forschung/Uni Fotographie Freiheit Forschung+Lehre Hochschulpolitik Homo Sapiens Informatik Internet Know How Korruption + Schwindel Kryptographie Kundenverarsche Outdoor+Reise Prüfungsrecht Recht Security Spaß und Blödsinn Staat, Demokratie und so Technik Uncategorized Was mich freut Was mich nervt Was mich wundert